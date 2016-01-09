«سبينوصور».. أول ديناصور مصري يُكتشف.. تفوق على نظيره الأمريكي في «القوة»

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> جميعنا بلا استثناء نعرف الديناصورات، ونعرف كم كانت قوية وسادت هذا الأرض بلا منازع، إلى أن انقرضت ولم يتبق منها سوى الحفريات، لعل أشهرها وأكثرها ضراوة هو السبينوصور المصرى Spinosaurus aegyptiacus، الذى عاش في الصحراء الكبرى منذ حوالي 95 – 93 مليون سنة في العصر الطباشيري، وقد وجد العلماء حفرياته لأول مرة في مصر عام 1912 بالقرب من مرسى مطروح، ومع الأسف دُمّرت هذه الحفرية أثناء الحرب العالمية الثانية بعد نقلها لألمانيا، وهناك فصيلة أخرى منه اكتشفت لاحقاً تُسمى سبينوصوراس ماروكانوس، و قد تم اكتشاف عظامه أيضاً في المغرب والجزائر والنيجر ، إلا أن أعداده كانت محدودة وغير كاملة.

حجمه

يقدر العلماء هذه الفصيلة ب 6 أطنان وزنا و 15 متر طولا، وتبين بعض الدراسات الأخرى التي تمت بين 1988 و2005 أن طوله كان يتراوح بين 15 – 18 متر ووزنه 5-8طن.

كان هذا الديناصور يحمل على ظهره شراع أو سنام وكان دائماً محلّ جدل بين العلماء، يُعتقد أن هذا التكوين الضخم يؤدي إلى تخويف باقي الحيوانات، ويعتقد أيضاً أنه يساعد على تنظيم درجة حرارة جسم الديناصور، ويمكن أيضاً أن يستخدم للتخلّص من حرارة الجسم الزائدة إذا كان يعيش في أماكن حارة، ويمكن للسبينوصور أن يوجّه هذا الشراع في اتجاه عمودي على الرياح الباردة ليبرد جسمه، وقد يستخدمه لتخزين الدهون لاستخدامها وقت الحاجة، وهناك نظرية أخرى تُرجّح أن هذا الشراع يُستخدم في المغازلة في فترة التزاوج، وقد تكون الحقيقة أنه يؤدى كافة تلك الوظائف.

غذائه

كما ذكرنا عاش السبينوصور في شمال أفريقيا، وبالنسبة إلى الواحات البحرية في مصر فربما كان يعيش فى مستنقعات نبات المنجروفيا، وكان يعيش في تلك المنطقة مع حيوانات مماثلة، وبالنسبة لأنه كان يأكل اللحوم فذلك مبني على شواهد من بنيته مثل الفك الطويل والأسنان المخروطية والوضع العلوي لفتحتي الأنف على الرأس. ويرى تحليل قام به علماء على ديناصورات من أقربائه الأوروبييين أنه يمكن أن كان متخصصا في أكل الأسماك.

الديناصور المصرى يتفوق على نظيره الأمريكى

كان السبينوصور البطل الرئيسي في الجزء الثالث من فيلم Jurassic Park، بعد أن أزاح ديناصور «تي-ريكس» الذي استحوذ على البطولة في الجزأين السابقين؛ بل إنه يتغلّب عليه في صراع أثناء الفيلم يخرج منه السبينوصور المصرى منتصراً، بعد أن يقضم رقبة التي-ريكس..وفي حقيقة الأمر، لا يمكن لمعركة كهذه أن تحدث في وقت الديناصورات؛ لأن الفصيلتين لم يعيشا أبداً في مكان واحد؛ بل كانت آلاف الكيلومترات تفصل بين السبينوصور الذي كان يعيش في شمال إفريقا، والتي-ريكس الذي كان يعيش في أمريكا الشمالية، إضافة إلى هذا فهناك أيضاً الفاصل الزمني الذي يصل إلى ملايين من السنين بينهما، ويعتقد عالم الحفريات جون هورنور أن السبينوصور المصرى كان يجب بالفعل أن يخرج من هذه المواجهة منتصراً؛ لأنه -قياساً إلى شراسته وحجمه- لم يوجد على الأرض أبداً حيوان بمثل هذه الضراوة.