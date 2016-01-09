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حبس أحد المتهمين بإطلاق النيران على فندق "أمارنت" بالهرم

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حبس أحد المتهمين بإطلاق النيران على فندق "أمارنت" بالهرم حبس أحد المتهمين بإطلاق النيران على فندق "أمارنت" بالهرم
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الاول للنيابات بحبس "إبراهيم.ع" أحد المتهمين فى واقعة اطلاق النيران على فندق "امارنت" بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين.

وكشفت معاينة النيابة عن تهشم زجاج واجهة الفندق، وزجاج 3 سيارات وأتوبيس سياحى من المتواجدين بمحيط الفندق، وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالفندق، والذين أفادوا فى التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين أحد مرتادى الفندق والأمن على إثرها تم تسليمه لقوات الأمن، وأنهم فوجئوا صباح يوم الواقعة بقيام ما يقرب من 5 أشخاص مجهولى الهوية بمهاجمة الفندق.

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مصر 365