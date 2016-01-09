حبس سورى الجنسية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق

أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار محمود عطوة مدير النيابة بحبس "محمد.ح" سورى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الوراق، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزته.

وكانت المتهم قد اعترف فى التحقيقات باتجاره فى المواد المخدرة، وأرشد عن المخازن التابعة له بدائرة الوراق وبتفتيشها عثر بداخلها على 561 كيلوجراما من مخدرا الحشيش، وأشار إلى أنه تلك الشحنة قادمة من لبنان مع متهم آخر هارب لبنانى الجنسية، وأنه أثناء ضبطه كان ينوى تسليم شحنة مخدرات لأحد عملائه.