نشرة «ONA» للفضائيات| مفيدة شيحة مع صبحي في «أعزائي المشاهدين».. وعمرو عبدالحميد في المدابغ.. و«mbc مصر» تعرض الجزء الثالث من«سلسال الدم»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تعرض الليلة قناة سي بي سي الحلقة العاشرة من برنامج “أعزائي المشاهدين.. مافيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، وذلك في تمام الحادية عشر مساءا.

وتناقش الحلقة موضوع العمل، وستشهد عددًا من المفاجآت للجمهور، حيث تشارك في العرض المسرحي للبرنامج، الإعلامية اللامعة مفيدة شيحة التي ستدير مواجهة بين خصمين شهيرين لكل منهما شعبية كبيرة، وسيقدم صبحي خلال العرض أربعة شخصيات.

صرحت صفاء حجازى رئيس قطاع الاخبار بأن كاميرات القطاع سوف تنقل جلسة البرلمان المصري، غدًا الاحد العاشر من يناير 2016 على الهواء مباشرة وذلك من خلال مقتطفات من الجلسة على القناة الأولى، وتذاع الجلسة تفصيليًا على قناتي صوت الشعب والنيل للاخبار.

غدًا| إذاعة جلسة البرلمان الافتتاحية «كاملة» على النيل للأخبار وصوت الشعب

تناقش حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار القاهرة الذى يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على شاشة “سكاى نيوز عربية” مساء اليوم السبت فى تمام الساعة الـ10 فى الفقرة الأولى، القروض الكثيرة التى وقعت عليها مصر مؤخرا، وإلى متى ستستمر فى الاعتماد عليها، ومتى وكيف تستطيع تحسين الوضع الاقتصادى بحيث تصل إلى درجة الاعتماد على الموارد الذاتية، وما هى الخطط والآفاق الزمنية للوصول إلى تلك النقطة، وسيكون الضيفان من القاهرة، وهما المستشار السابق لصندوق النقد الدولى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور فخرى الفقى، ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالخالق فاروق.

«الليلة.. عمرو عبدالحميد يفتح ملف القروض المستمرة على مصر ومشاكل أهالى مدابغ الجلود بـ «حوار القاهرة

تواصل قناة “MBC مصر” إنفراداتها بالعروض الحصرية للأعمال درامية المميزة، فبعد النجاح الكبير الذي حققه عرض الجزئين الأول والثاني من الدراما الصعيدية المميزة “سلسال الدم”، تبدأ شاشة”MBC مصر” عرض حلقات الجزء الثالث يومياً إعتباراً من غداً الأحد.

غدًا| بدء عرض الجزء الثالث من «سلسال الدم» على « mbc مصر»