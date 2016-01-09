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خالد عكاشة: منفذو حادث «فندق الغردقة» هواة وضررهم أكثر من الإرهابيين المحترفين

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خالد عكاشة: منفذو حادث «فندق الغردقة» هواة وضررهم أكثر من الإرهابيين المحترفين خالد عكاشة: منفذو حادث «فندق الغردقة» هواة وضررهم أكثر من الإرهابيين المحترفين

9 يناير 2016 | 9:41 مساءً

العميد خالد عكاشة

أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني أن كافة الاحتمالات واردة في حادث الاعتداء أحد الفنادق في الغردقة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الجناة في حادث ” فندق الغردقة” هواة ، واستبعد أن يكون الحادث ( سطو مسلح).

وأردف عكاشة أن الجناة في حادث ” فندق الغردقة ” من الوارد عدم انتمائهم لتنظيم تكفيري لأن أي تنظيم يرغب في اسقاط عدد كبير من الضحايا وليس مثلما حدث.

واوضح أن ارتداء أحد الجناة حزام ناسف وهمي منح فرصة للشرطة بالتعامل معهم، مؤكدا أن أسلحة الجناة في حادث ( فندق الغردقة) ساذجة .

وأشار إلي أن الإرهابين الهواة ضررهم أخطر بكثير من المحترفين حيث يصعب تعقبهم.

وأضاف أن الإرهاب يتبع منهج الخلايا الصغيرة والمنفرده لإحداث فوضي أكثر ويتسبب في جهد مضاعف لقوات الأمن .

وشدد عكاشة أن أجهزة الأمن تعاملت بشكل جيد وجاهزية عالية مع حادث الغردقة، وطالب الفنادق والمنشأت السياحية بالالتزام بالتعليمات الامنية لمساعدة الداخلية.

2016-01-09

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