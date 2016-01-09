وزير الاتصالات ينفي حجب «فيسبوك» قبل 25 يناير

نفي وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضي، ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من ادعاءات بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر تخوفا من اندلاع ما أسمته بثورة جديدة في 25 يناير الحالي.

وأوضح القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أول الأسبوع” الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، أن الخبر المنشور يُكذّب نفسه بنفسه، وقال: ” العملية ليس فيها أي بعد سياسي، إحدي الشركات العاملة في مصر تقدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليكون لديها عرض لمدة شهرين، وبعد انتهاء الشهرين انقطعت الخدمة”.

وتابع القاضي ان هذا ما أكدته الصحيفة الأمريكية في نهاية التقرير، وقال: ” الفيس بوك مفتوح للجميع ولكل المستخدمين في مصر والجميع يستطيع التصفح”، واستنكر اي حديث عن تقييد الحريات في مصر.