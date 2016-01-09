أجهزة الأمن الليبية: تفكيك سيارة مفخخة بمدينة الخمس شرق البلاد

>تمكنت أجهزة الأمن بمدينة الخمس الليبية ، من تفكيك سيارة مفخخة بعد العثور عليها أمام كلية العلوم بجامعة "المرقب" بمدينة الخمس شرق البلاد.

وقال مصدر أمنى اليوم السبت، إنه بعد ورود معلومات بوجود سيارة مفخخة أمام كلية العلوم بجامعة المرقب ، توجهت على الفور عناصر البحث الجنائى إلى المنطقة ، حيث جرى إخلاء الجامعة من الطلاب والعاملين فيها ، ثم بدأ خبراء تفكيك المتفجرات فى التعامل مع السيارة المفخخة ، حتى تمكنوا من إبطال مفعولها.

يذكر أن شاحنة انفجرت نهاية الأسبوع الماضى بمعسكر لتدريب الشرطة القضائية بمدينة زليتن ، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة 170 آخرين .

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