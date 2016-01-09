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بالصور.. كاميرات مراقبة محطة قطار سوهاج تكشف سرقة لص حقيبة مهندس

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بالصور.. كاميرات مراقبة محطة قطار سوهاج تكشف سرقة لص حقيبة مهندس بالصور.. كاميرات مراقبة محطة قطار سوهاج تكشف سرقة لص حقيبة مهندس
نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية فى ضبط متهم سرق حقيبة مهندس تحتوى على جهازين لاب توب عليهما مشروعات ومستندات هامة، أثناء تواجده بقطار الصعيد، حيث ساهمت كاميرات المراقبة فى ضبط المتهم.

اليوم السابع -1 -2016

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اكتشف مهندس فقد حقيبته أثناء تواجده داخل قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان لدى وصوله إلى مدينة جرجا، فنزل من القطار وعاد إلى مدينة سوهاج، حيث حرر محضر بالواقعة أمام العميد دكتور علاء عبد المجيد مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجنوب الصعيد.

اليوم السابع -1 -2016

تم تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة سوهاج، حيث تبين أنه تم التقاط فيديوهات لشخص نزل من نفس القطار وفى يده الحقيبة، وتم تحديد هويته والقبض عليه ورد الحقيبة لصاحبها، وأحال اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للنيابة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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