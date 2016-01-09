مدير أمن البحيرة يعتمد حركة تغيرات محدودة لضباط المباحث قبل ذكرى 25 يناير

اعتمد اللواء محمد عماد الدين سامى ، مدير أمن البحيرة، منذ قليل ، حركة تنقلات داخلية محدودة لضباط المباحث .

وشملت الحركة التى أصدرها مدير الأمن : اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية من أجل تغير المسار لتدعيم الوحدات قبل ذكرى ثورة 25 يناير بما يحقق السيطرة الأمنية وفقا لتقيم القيادة.

وشملت الحركة تعين العقيد محمد زايد وكيلا لفرع البحث الجنائى بكفر الدوار ، المقدم محمد الطنيخى رئيسا لقسم المخدرات، ونقل الرائد هيثم رشوان رئيس مباحث أبو حمص لقسم مكافحة سرقة السيارات .

كما شملت الحركة تعيين الرائد كريم أحمد بسيونى رئيسا لمباحث قسم شرطة غرب النوبارية، ونقل الرائد محمود الشحيمى من رئيس مباحث شبراخيت ليصبح رئيسا لمباحث أبوحمص، وتعين الرائد سعد فتح رئيسا لمباحث الرحمانية ، وتعيين الرائد عبد العزيز ترابيس رئيسا لمباحث شبراخيت، وتعيين الرائد أحمد الأصولى رئيسا لمباحث المحمودية، ونقل النقيب حسن شوقى حماد من قسم إلى الاشتباه ليصبح معاون مباحث مركز شرطة دمنهور ، وكذلك نقل النقيب أحمد ظريف ليصبح معاون مباحث مركز شرطة دمنهور .

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