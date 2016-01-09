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القبض على ربة منزل حاولت إدخال مخدرات لسجن أبوصوير بالإسماعيلية

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القبض على ربة منزل حاولت إدخال مخدرات لسجن أبوصوير بالإسماعيلية القبض على ربة منزل حاولت إدخال مخدرات لسجن أبوصوير بالإسماعيلية
تمكن ضباط مركز أبوصوير بالإسماعيلية من القبض على ربة منزل أثناء قيامها بإدخال 2 قطعة حشيش و"100" قرص مخدر داخل علبة عصير، لتوصيلها إلى نجلها المحبوس داخل سجن المركز.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد طاهر سليم مأمور مركز أبوصوير، يفيد بأنه أثناء قيام ضابط منوب مركز شرطة أبوصوير بأعمال النوبتجية، وحال قيامه بتفتيش الأشخاص الزائرين للمتهمين المودعين بحجز المركز، تم ضبط المتهمة "صابحة .خ. ع" 40 سنة ربة منزل مقيمة سرابيوم ــ دائرة مركز فايد، وبحوزتها علبة عصير تحوى بداخلها " 2 " قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى " 50 جرام " و" 100 " قرص مخدر " أبتريل " المدرج بجدول المخدرات فئة" أ"، وتليفون محمول، حال قيامها بمحاولة إدخالها لنجلها المتهم "محمد. م .س" و المحبوس بالمركز على ذمة القضية رقم 10159 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير، بتهمة " سرقة بالإكراه".
>تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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