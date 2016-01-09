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بالفيديو.. محمود عبد الراضى: متشددون وراء اغتيال عقيد شرطة ومجند بالجيزة

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بالفيديو.. محمود عبد الراضى: متشددون وراء اغتيال عقيد شرطة ومجند بالجيزة بالفيديو.. محمود عبد الراضى: متشددون وراء اغتيال عقيد شرطة ومجند بالجيزة
قال الزميل محمود عبد الراضى نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن جماعات متشددة وراء اغتيال العقيد أحمد فهمى رئيس مرور المنيب، والمجند محمد رمضان فى المنوات جنوب الجيزة، وأن هذه الجماعات دأبت على استهداف رجال الشرطة.

وأضاف نائب رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع، فى مداخلة هاتفية لقناة "أون تى فى" أن الشهيد اعتاد الذهاب بسيارة الشرطة فى الصباح الباكر إلى عمله، وأن الجناة اعترضوا سيارة الشرطة التى كان يقودها المجند، وفتحوا الرصاص من فوق دراجة بخارية، ولم يكتفوا بذلك وإنما أشعلوا النيران فى السيارة حتى تفحمت جثتى الشهيدين، ثم استولوا على السلاح الميرى وهربوا.

وأردف" عبد الراضى"، أن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة حول الجناة تقودها للقبض عليهم خلال الساعات المقبلة، لافتاً إلى أن المنطقة نفسها شهدت استشهاد 4 من رجال الشرطة على يد جماعات إرهابية.
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مصر 365

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