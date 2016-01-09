بالصور.. ضبط طبيب أسنان بالمطار حاول تهريب قطع زراعة أسنان بنصف مليون جنيه

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت من ضبط طبيب أسنان مصرى حاول تهريب 600 قطعة طبية تستخدم فى علاج وزراعة الأسنان يبلغ قيمتهم نصف مليون جنيه من روما.

أفاد مصدر جمركى بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، اشتبه حسن عبد اللطيف مدير اللجنة، حيث اشتبه كلا من سامى سليمان وَعَبَد المنعم المصرى مشرف الحركة فى الراكب، وبتفتيشه أمام أحمد خليل مدير الحركة وبفتح حقائبه عثر بداخلها على 600 قطعة زراعة أسنان يبلغ قيمتهم نصف مليون جنيه، حيث تم ضبط الراكب.

أمر مدير عام جمارك مطار القاهرة إبرهيم عبد اللطيف بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.



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