مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو تشت

لقي عامل مصرعه في تجدد خصومة ثارية بين عائلتى الحجيزية والثرونات فى قرية ابوشوشه التابعه لمركز ابوتشت بقنا.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة أبو تشت بمصرع "حسين .م"ح 22 سنه عامل من عائلة الحجيزيه .

>وافادت الأجهزة الأمنيه بأن الواقعه جاءت على خلفيه خصومة ثاريه بين عائلة المجنى عليه وعائلة الثرونات التى أطلق أحد افرادها النار عليه أخذا بالثار .. تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بعد نقل الجثة الي المشرحه وتكثف الاجهزة الامنيه جهودها لضبط المتهم .

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