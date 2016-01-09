أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو تشت

Google+ Print
مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو تشت مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأبو تشت
لقي عامل مصرعه في تجدد خصومة ثارية بين عائلتى الحجيزية والثرونات فى قرية ابوشوشه التابعه لمركز ابوتشت بقنا.

تلقي اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة أبو تشت بمصرع "حسين .م"ح 22 سنه عامل من عائلة الحجيزيه .
>وافادت الأجهزة الأمنيه بأن الواقعه جاءت على خلفيه خصومة ثاريه بين عائلة المجنى عليه وعائلة الثرونات التى أطلق أحد افرادها النار عليه أخذا بالثار .. تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بعد نقل الجثة الي المشرحه وتكثف الاجهزة الامنيه جهودها لضبط المتهم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365