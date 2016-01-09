مباشر الدوري المصري - الزمالك (0) - (0) إنبي.. مصطفى فتحي يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي.
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ق76: كرة ساقطة داخل أقصى الجبهة اليسرى لمنطقة الجزاء، سددها شيكا صاروخية مباغتة في الشباك.
أوووووه شيكا يتقدم للفرسان
ق75: المباراة هادئة لا توجد أي خطورة حقيقية من الفريقين.
ق57: ركلة حرة لإنبي سددها إبراهيم يحيى مباشرة على المرمى لكن مرت فوق العارضة.
ق54: شيكابالا يشارك بدلا من أحمد توفيق.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.
ق29: عرضية متقنة من ناصف حولها عاشور رائعة برأسية لكن مرت بجوار القائم.
ق20: استخلاص رائع للكرة من صلاح عاشور ثم تقدم لحدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية امسكها الشناوي بثبات.
16: إنطلاقة جيدة من ناصف في اليسار انتهت بعرضية مقوسة حاول طلبة تشتيت الكرة لكنها اتجهت نحو مرمى الشناوي الذي امسك الكرة وانقذ الموقف.
ق10: مرور عشر دقائق والمباراة منحصرة في وسط الملعب ومحاولات من لاعبي الفريقين دون خطورة على المرميين.
- دقيقة حداد على روح الراحل حمادة إمام.
انطلاق المباراة
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