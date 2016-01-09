مباشر الدوري المصري - الزمالك (0) - (0) إنبي.. مصطفى فتحي يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

________________________________

ق76: كرة ساقطة داخل أقصى الجبهة اليسرى لمنطقة الجزاء، سددها شيكا صاروخية مباغتة في الشباك.

أوووووه شيكا يتقدم للفرسان

ق75: المباراة هادئة لا توجد أي خطورة حقيقية من الفريقين.

ق57: ركلة حرة لإنبي سددها إبراهيم يحيى مباشرة على المرمى لكن مرت فوق العارضة.

ق54: شيكابالا يشارك بدلا من أحمد توفيق.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق29: عرضية متقنة من ناصف حولها عاشور رائعة برأسية لكن مرت بجوار القائم.

ق20: استخلاص رائع للكرة من صلاح عاشور ثم تقدم لحدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية امسكها الشناوي بثبات.

16: إنطلاقة جيدة من ناصف في اليسار انتهت بعرضية مقوسة حاول طلبة تشتيت الكرة لكنها اتجهت نحو مرمى الشناوي الذي امسك الكرة وانقذ الموقف.

ق10: مرور عشر دقائق والمباراة منحصرة في وسط الملعب ومحاولات من لاعبي الفريقين دون خطورة على المرميين.

- دقيقة حداد على روح الراحل حمادة إمام.

انطلاق المباراة

________________________________

________________________________

تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا