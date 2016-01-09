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رحيل حمادة إمام - الإسماعيلي يقدم العزاء للكرة المصرية

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رحيل حمادة إمام - الإسماعيلي يقدم العزاء للكرة المصرية رحيل حمادة إمام - الإسماعيلي يقدم العزاء للكرة المصرية

أرسل الإسماعيلي برقية عزاء للزمالك بعد وفاة أيقونة القلعة البيضاء وأحد علامات الكرة المصرية حمادة إمام.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 67. (طالع التفاصيل)

وقال محمد ابو السعود رئيس الإسماعيلى لـFilGoal.com: "الراحل كان مدرسة متحركة في كل مجال يخص كرة القدم. سواء كان لاعبا أو مديرا للكرة أو نائبا للرئيس في الزمالك".

وأردف "حتى وهو يعلق على مباريات كرة القدم كان علامة من علامات ".

وتابع "مع منتخب مصر وفي الزمالك كان حمادة إمام رمزا".

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