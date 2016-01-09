رحيل حمادة إمام – زيزو يحكي ' حين أصبحت خليفة الثعلب المحترم '

"أول مباراة لي مع منتخب مصر كانت ودية سنة 1969 وأمام ألمانيا الديموقراطية. وكنت في الـ17 من عمري.. أظن أن عددا قليلا جدا من اللاعبين قد مثل المنتخب وهو في هذه السن".

"هذه المباراة الدولية كانت الأولي لي والأخيرة لحمادة إمام نجم الزمالك. وفي ذلك اليوم لعبنا سويا في مقدمة الهجوم".

"لازلت أذكر كيف انتقل لقب الثعلب عبر الأجيال". عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة في الأهلي ينعي رحيل كابتن مصر، حمادة إمام.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72. (طالع التفاصيل)

وزيزو كان يحمل لقب الثعلب في الأهلي. وهو لقب كان علامة مسجلة لحمادة إمام الذي توفي إلى رحمة الله اليوم السبت 9 يناير 2016.

ويحكي زيزو لـFilGoal.com "أول من نال لقب الثعلب كان الكابتن سيد الضظوي رحمه الله ثم الكابتن حمادة إمام".

وتابع "كنت فخورا بهذا اللقب الذي احتفظت به حتى جاء حازم إمام ولُقب به علي غرار كابتن حمادة".

وأتم "رحم الله كابتن حمادة. علامة من علامات الكرة المصرية بأخلاقه وبشخصيته التي كانت تجعله رمزا نموذجا يحتذى به".

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