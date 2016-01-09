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أمن الدولة تأمر بحبس فياض وآخر لاتهامه بالانضمام لتحالف «دعم الشرعية» 15 يومًا

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أمن الدولة تأمر بحبس فياض وآخر لاتهامه بالانضمام لتحالف «دعم الشرعية» 15 يومًا أمن الدولة تأمر بحبس فياض وآخر لاتهامه بالانضمام لتحالف «دعم الشرعية» 15 يومًا

أرشيفية

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول حبس الدكتور سعد فياض عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية وعضو تحالف دعم الشرعية والاخواني أنور عبدالمجيد على ذمة القضية رقم 29لسنة 2016حصر أمن دولة عليا وذلك لاتهامه بالإنضمام لتنظيم غير شرعى أُنشأ بالمخالفة للقانون 15يوما على ذمة التحقيقات.

يذكر أن نيابة أمن الدولة تحقق مع عدد من قيادات تحالف دعم الشرعية ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيم غير شرعى يتبنى أعمال العنف ويحرض على الاعتداء على مؤسسات الدولة ويدعو لإيقاف العمل بالقوانين والدستور.

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