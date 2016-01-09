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مصادر: المكسيك تعتزم تسليم إمبراطور المخدرات لأمريكا

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مصادر: المكسيك تعتزم تسليم إمبراطور المخدرات لأمريكا مصادر: المكسيك تعتزم تسليم إمبراطور المخدرات لأمريكا

خواكين جوزمان

قالت مصادر يوم السبت إن المكسيكية تعتزم الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بتسليمها امبراطور تهريب المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم “إيل تشابو” بعد القبض عليه يوم الجمعة.

وبحسب رويترز قال مصدر مطلع على تفاصيل القضية إن مكتب الادعاء العام المكسيكي سيعمل بأقصى سرعة ممكنة على تمهيد الطريق لترحيل جوزمان وقد يتم ذلك بحلول منتصف العام الحالي. لكن التوقيت سيتوقف على الأرجح على معارضات قانونية يتقدم بها محاوموه.

وتطلب الولايات المتحدة تسلم جوزمان زعيم عصابة سينالوا لاتهامه في عدد كبير من الجرائم. وهربت عصابته مخدرات بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة وتعتبر مسؤولة عن موت آلاف الأشخاص بسبب الإدمان والعنف الناجم عن ممارسات العصابات.

وقال مصدر “الهدف هو تلبية طلب الترحيل”.

وطلبت الولايات المتحدة تسليمها جوزمان في نهاية يونيو حزيران الماضي قبل أسابيع فقط من فراره الغريب من سجن شديد الحراسة عبر نفق امتد لأكثر من كيلومتر ونصف وحتى زنزانته.

وسبب عدم ترحيله قبل فراره توترا في العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ومن شأن تسليم جوزمان للولايات المتحدة تهدئة المخاوف من استخدام ثروته الطائلة لرشوة مسؤولين بالسجون والفرار مرة أخرى من السجن شديد الحراسة.

وقالت الحكومة المكسيكية إن جوزمان فر من مداهمة جرت في الصباح عبر أنبوب للصرف الصحي ولكنه ضُبط أثناء محاولته الفرار في سيارة.

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أونا

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