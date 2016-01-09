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وفاة 12 مهاجرًا فى طريقهم إلى اليمن من الصومال

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وفاة 12 مهاجرًا فى طريقهم إلى اليمن من الصومال وفاة 12 مهاجرًا فى طريقهم إلى اليمن من الصومال

>ذكر مسئولون، اليوم السبت، أن 12 مهاجرا إثيوبيًا وصوماليًا لقوا حتفهم على متن قارب جرفته المياه قبالة منطقة صوماليلاند ذاتية الحكم، بينما كان القارب فى طريقه إلى اليمن.

وقال المسئول الإقليمى أحمد عبدى فالاى، إن خفر السواحل ضبط القارب الذى جرفته المياه عدة أيام بسبب عطل فني.

وعثر رجال الإنقاذ على 12 جثة على متن القارب فضلا عن 70 شخصا آخرين يتضورون جوعا ويعانون من الجفاف. . وقال فالاى إن القارب المكدس كان يواجه خطر الانقلاب.

يذكر أن الصومال هى بوابة لمهاجرى شرق أفريقيا الذين يحاولون الفرار من الفقر إلى دول الخليج عبر اليمن التى تمزقها الحرب.
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مصر 365