بالصور..عماد النحاس:"الأزمة المالية لأسوان لن تؤثر على بقائه فى الدورى"

أكد الكابتن عماد النحاس، المدير الفنى لنادى أسوان الرياضى، أن فريق الكرة بعيداً عن الأزمة المادية التى يتعرض لها النادى، قائلاً "نسعى لتحقيق هدف النادى بالبقاء فى الدورى هذا الموسم والهروب من شبح الهبوط".

جاء خلال المؤتمر الصحفى لمباراة أسوان وحرس الحدود، فى الجولة الـ 13 بالدورى، والتى انتهت بفوز ممثل جنوب الصعيد بهدف مقابل لاشىء.

وأشار النحاس، إلى أن هناك تعليمات من الجهاز الفنى للاعبين بالتركيز فى المباريات وإغفال الجوانب المادية ، لتحقيق هدف البقاء فى الدورى، لافتاً إلى أن اللاعبين يعلمون تماماً قبل انطلاق الدورى المصاعب المادية التى ستواجه النادى خلال مسيرة الدورى الممتاز، إلا أنهم يؤدون بروح عالية، ويواصل الفريق روح المكسب والانتصارات بالدورى بعد الفوز على حرس الحدود وضمان ترتيب جيد لأسوان فى جدول الدورى، حتى اليوم.

وأضاف المدير الفنى لأسوان، بأن مباراة اليوم كانت صعبة لأن أسوان ينافس فريق يسعى للبقاء فى الدورى، ولذلك اقتناص ثلاث نقاط منه اليوم، كانت بمثابة 6 نقاط، مضيفاً بأن تغييرات أسوان كانت موفقة للمباراة الثانية على التوالى، ونجاح البديل "إيريك تراورى" فى الحصول على ضربة جزاء، كانت سبباً فى تحقيق الفوز للنادى اليوم.

وقال النحاس "المباراة كانت مقسمة على شوطين، الأول كنا متفوقين خلاله ووصلنا لمرمى المنافس بـ4 فرص، وكان ممكن أن نستغلها فى إحراز 4 أهداف، ولكن فيه سوء توفيق ، وتحدثنا مع اللاعبين بين شوطى المباراة لتلافى الأخطاء واستغلال الفرص، وكان القدر رحيماً بأسوان، بعد إهدار حرس الحدود ثلاث فرص فى الشوط الثانى، قائلاً "الحمد لله، عدالة السماء كانت حاضرة فى ملعب أسوان، لتنصف الفرص المهدرة من أسوان بفرص مهدرة من حرس الحدود، والحفاظ على الفوز".

من جانبه، أوضح أحمد أيوب، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، أن الأمل موجود لعودة الفريق إلى مكانته التى كان عليها ، مشيراً إلى أن رحيل عدد كبير من اللاعبين ووجود لاعبين تنقصهم الخبرة، كان سبباً رئيسياً فى الخسارة ونزيف النقاط بالدورى.

وتابع أيوب "أتمنى دعم الفريق بلاعبين خبرة فى الفترة القادمة، وسنسعى لمعالجة الأخطاء خلال توقف الدورى".



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