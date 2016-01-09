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مصدر بشركة الغاز: تفجير خط سيناء لم يؤثر على الضخ لمنازل العريش

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مصدر بشركة الغاز: تفجير خط سيناء لم يؤثر على الضخ لمنازل العريش مصدر بشركة الغاز: تفجير خط سيناء لم يؤثر على الضخ لمنازل العريش
أكد مصدر مسئول بالشركة المسئولة عن توفير الغاز للمنازل بالعريش، أن تفجير خط الغاز لم يؤثر على ضخه للمنازل، وتم عمل تدابير احتياطية خاصة بالشركة لتوفير الغاز لـ 15الف و400 مشترك .

وأوضح المصدر أن قطع امدادات الغاز نتيجة التفجير تم عن المصانع فى شمال سيناء وفى انتظار الإنتهاء من اصلاحات مكان التفجير.
>وكان مجهولون فجروا الخط الناقل للغاز فى منطقة الميدان غرب العريش قبل يومين وهو التفجير رقم 31 فى سلسلة تفجيرات خطوط الغاز بسيناء منذ يناير 2011.
> وأوضحت مصادر امنية أن التفجير تم بواسطة عناصر مسلحة تابعة لـ " انصار بيت المقدس "، وأصدرت نيابة شمال سيناء قرارا بسرعة ضبط الجناة .

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