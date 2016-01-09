بالفيديو - كأس إنجلترا.. أرسنال يعاقب سندرلاند وسيتي يكتسح نوريتش

(إفي): تأهل أرسنال لدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم السبت في المباراة التي أقيمت على "ملعب الإمارات" في دور الـ64.

وبعدما تقدم الضيوف في النتيجة بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة بواسطة جيرمين لينس، إلا أن أرسنال قلب الطاولة على ضيفه محرزا ثلاثة أهداف.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 26 بأقدام جويل كامبل لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني واصل أرسنال الانتفاضة وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و76 عبر كل من آرون رامسي وأوليفيه جيرو على الترتيب بعد صناعة رائعة من هيكتور بيليرين.

شاهد أهداف فوز أرسنال

وعلى ملعب "كارو رود" اكتسح مانشستر سيتي مضيفه نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة.

افتتح المهاجم الأرجنتيني سرخيو أجويرو النتيجة في الدقيقة 16 من بداية المباراة قبل أن يضاعف المهاجم النيجيري الشاب كيليشي أهيناشو النتيجة للسيتيزنس في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني وضع الجناح البلجيكي كيفن دي بروين بصمته في اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 78.

ويلحق بذلك السيتي بركب المتأهلين لدور الـ32.

وعلى ملعبه "بولين جراوند" حقق وست هام يونايتد فوزا قيصريا أمام وولفر هامبتون، أحد أندية دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بهدف نظيف.

وانتظر "الهامرز" حتى الدقيقة 86 من أجل إحراز هدف التأهل لدور الـ32 بواسطة المهاجم الكرواتي نيكيتسا ييلافيتش.

وبثنائية نظيفة تخطى إيفرتون ضيفه داجنهام اند ريدبريدج، أحد أندية الدرجة الرابعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك".

أحرز ثنائية "التوفيز" في المباراة كل من المهاجم الإيفواري آرونا كونيه والجناح البلجيكي كيفن ميرالاس في الدقيقتين 32 و85 على الترتيب.

وبذلك حجز رجال المدرب الإسباني، روبرتو مارتينيز، مقعدهم في دور الـ32.

كما تأهل كريستال بالاس للدور ذاته من عقر دار ساوثامبتون "سانت ماري ستاديوم" بعدما هزمه بهدف لإثنين.

وبعد مرور نصف ساعة من أحداث الشوط الأول تقدم "النسور" في النتيجة عبر جويل وارد.

وفي الشوط الثاني، عاد "القديسين" في المباراة بهدف التعادل الذي أحرزه أوريول روميو قبل أن يضع ويلفريد زاها الضيوف في المقدمة من جديد في الدقيقة 69.

وعلى ملعبه "فيكاراج رود" اكتفى واتفورد بهدف نظيف من أجل تخطي عقبه نيوكاسل يونايتد وبلوغ دور الـ32.

وحمل الهدف الوحيد توقيع المهاجم المتألق تروي ديني قبل أني لفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة.