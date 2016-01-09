تشكيل ريال مدريد - إسكو أساسيا في المهمة الأولى لزيدان

يعود إسكو أساسيا لتشكيل ريال مدريد في مباراته ضد ديبورتيفو لاكرونيا في الجولة الـ19 من الليجا، والأولى تحت قيادة زين الدين زيدان.

وخرج إسكو من تشكيل ريال مدريد في أخر 3 مباريات لرفائيل بينيتث، بعدما دخل في خلافات مع المدرب المقال.

ويلعب إسكو أساسيا في وسط ملعب ريال مدريد مع لوكا مودريتش وتوني كروس.

ويشارك أيضا BBC أساسيا في المباراة كما وعد زيدان.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: بيبي - سيرخيو راموس - مارسيلو - داني كارباخال

خط الوسط: كروس - مودريتش - إسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جاريث بيل - كريم بنزيمة