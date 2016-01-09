أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون شيعة عراقيون يطلقون سراح 65 مدنيًا بعد 3 أشهر من اختطافهم

Google+ Print
مسلحون شيعة عراقيون يطلقون سراح 65 مدنيًا بعد 3 أشهر من اختطافهم مسلحون شيعة عراقيون يطلقون سراح 65 مدنيًا بعد 3 أشهر من اختطافهم

> (د ب أ)
>أطلقت ميليشيات شيعية قوية بالعراق سراح 65 مدنيا اليوم السبت، كان قد تم اختطافهم منذ ثلاثة أشهر، عقب القيام بحملة فى وسائل الإعلام المحلية من أجل معرفة مصيرهم.

وسلمت الميليشيات، التى تعترف العراقية بها كجزء من حربها ضد تنظيم داعش السنى المتطرف ، المختطفين إلى رئيس مجلس مدينة سامراء، التى تقع شمال بغداد.

يذكر أن غالبية المختطفين الـ65 من من الأجزاء الغربية والشمالية التى يهيمن عليها السنة بالعراق ، حيث كانوا ضمن 100 شخص جرى اختطافهم منذ ثلاثة أشهر فى نقطة تفتيش قرب كربلاء جنوب بغداد.. ولا يزال مصير الـ35 الباقين مجهولا.

وسببت الاعتداءات المزعومة على يد المليشيات الشيعية التى تعرف رسميا - إلى جانب قوات سنية أقل عددا تنتمى للحكومة- بـ"الحشد الشعبي" غضبا فى الأوساط السنية بالبلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف