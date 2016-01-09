مسلحون شيعة عراقيون يطلقون سراح 65 مدنيًا بعد 3 أشهر من اختطافهم

> (د ب أ)>أطلقت ميليشيات شيعية قوية بالعراق سراح 65 مدنيا اليوم السبت، كان قد تم اختطافهم منذ ثلاثة أشهر، عقب القيام بحملة فى وسائل الإعلام المحلية من أجل معرفة مصيرهم.

وسلمت الميليشيات، التى تعترف الحكومة العراقية بها كجزء من حربها ضد تنظيم داعش السنى المتطرف ، المختطفين إلى رئيس مجلس مدينة سامراء، التى تقع شمال بغداد.

يذكر أن غالبية المختطفين الـ65 من من الأجزاء الغربية والشمالية التى يهيمن عليها السنة بالعراق ، حيث كانوا ضمن 100 شخص جرى اختطافهم منذ ثلاثة أشهر فى نقطة تفتيش قرب كربلاء جنوب بغداد.. ولا يزال مصير الـ35 الباقين مجهولا.

وسببت الاعتداءات المزعومة على يد المليشيات الشيعية التى تعرف رسميا - إلى جانب قوات سنية أقل عددا تنتمى للحكومة- بـ"الحشد الشعبي" غضبا فى الأوساط السنية بالبلاد.

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