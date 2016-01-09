مصطفى بكرى: متمسك بائتلاف "دعم مصر" وأقبل نتيجة انتخاباته الداخلية

أصدر النائب مصطفى بكرى، بيان منذ قليل، أوضح خلاله تمسكه بائتلاف دعم مصر ، بالرغم من تأكيده خلال البيان، على أن لديه عدد من التحفظات، على الانتخابات الداخلية للائتلاف، والتى جرت اليوم. وإلى نص البيان:

فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به مصر، ورغم تحفظاتى على بعض الممارسات التى سبقت وشابت الانتخابات التى جرت على منصبى الوكيلين لائتلاف دعم مصر.. وهى تحفظات يشاركنى فيها العديد من الزملاء النواب الذين شاركوا فى الانتخابات التى جرت اليوم السبت.

ورغم رفضى لممارسات البعض ممن أرادوا عودة ممارسات عفى عليها الزمن، وتبتعد كثيرا عن الروح التى أفرزتها مرحلة مابعد ثورتين عظيمتين للشعب المصرى.. وانغماس البعض فى سلوكيات تضر بالمسار الديمقراطى الذى ارتضيناه حكما بيننا لصالح مصرنا الغالية، وهى أمور استفزت مشاعرى، ومشاعر العديد من السادة النواب.

رغم كل ذلك، إلا أننى، ومن منطلق إيمانى بالحفاظ على وحدة هذا الوطن، وسعيا وراء العمل الجماعى لبلوغه واحة الأمن والاستقرار، ومواجهة التيارات المعادية، والتى تتربص بمصر للانقضاض على مكاسبها الوطنية، أعلن تمسكى التام بالعمل فى إطار إئتلاف دعم مصر،وقبولي-رغم تحفظاتى-بنتيجة الانتخابات التى جرت على منصبى الوكيلين وحصلت فيها على المركز الثالث.. مطالبا كافة المخلصين لهذا الوطن تجاوز آلامهم،وحساباتهم الشخصية،لحساب المصلحة الوطنية العليا لمصر.

مصطفى بكرى: لم أنسحب من ائتلاف دعم مصر.. والقرار محل دراسة

بكرى بعد خسارته الترشح لمنصب وكيل النواب: أسجل اعتراضى وهنزل الانتخابات غدا

السيد الشريف وعلاء عبد المنعم مرشحا ائتلاف دعم مصر لوكيلى مجلس النواب

نواب "دعم مصر" يدلون بأصواتهم فى انتخابات الائتلاف لوكالة البرلمان

- نائبة عن حزب المحافظين تحضر اجتماع "دعم مصر" رغم من انسحاب "قرطام"

>

-ننشر أول صور من داخل الانتخابات الداخلية لائتلاف "دعم مصر"

>

-تشكيل لجنة من 7 أعضاء لإدارة انتخابات "دعم مصر".. والتصويت بين مرشحين

>

- سامح سيف اليزل يبدأ اجتماع ائتلاف دعم مصر بكلمة الافتتاح

>

-توافد أعضاء "دعم مصر" لإجراء الانتخابات على رئيس البرلمان والوكيلين

>

-أكمل قرطام ينسحب من اجتماع "دعم مصر" اعتراضا على إجراءات الانتخابات

>

-رئيس حزب الشعب الجمهورى: على النواب تقديم أفضل اداء برلمانى

>

-حماة وطن: التزام أدبى بـ"دعم مصر" على نتيجة اختيار رئيس البرلمان والوكيلين

>

-"دعم مصر" يعد سيرة تفصيلية لـ"عبد العال" لدعمه فى انتخابات رئاسة البرلمان

>

-قرطام: لن أترشح لأى منصب بالمجلس.. وانتخابات دعم مصر خطأ غير مسبوق

>

- ائتلاف دعم مصر يحسم اليوم مرشحيه لرئاسة البرلمان ووكيليه

>