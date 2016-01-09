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هاشتاجان "نفتخر بالدولة المصرية" و"الإخوان خدعونا" الأكثر تداولا على تويتر

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هاشتاجان "نفتخر بالدولة المصرية" و"الإخوان خدعونا" الأكثر تداولا على تويتر هاشتاجان "نفتخر بالدولة المصرية" و"الإخوان خدعونا" الأكثر تداولا على تويتر
ضمت قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم السبت، هاشتاج "نفتخر بالدولة المصرية" وهاشتاج "الإخوان خدعونا" واللذان يسيران على خطين متوازيين من نبذ ممارسات جماعة الإخوان ضد من ناحية، والفخر بالدولة من ناحية أخرى.

وقال أحد المغردون عبر هاشتاج الدولة: "نفتخر بالدولة المصرية عضو مجلس الأمن، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب ولا عزاء للإرهابيين" فيما قال آخر "أفتخر بأجهزة بلدى الأمنية، اللى قدرت تحافظ على بلدى من السقوط، وتصدت لكل المؤامرات بأذرعها وعملاءها الموجودة على أرضها".

بينما قال المغردون على هاشتاج الجماعة: "الإخوان خدعونا ولكن بفضل الله انكشفت مخططاتهم الخبيثة مبكرًا، وأصبحوا جزءًا من الماضى بعد أن تجاوزهم الزمن والحدث، فلا تضيعوا وقتكم بهم".

وأضاف آخر: "فاكرين يناير الثورة المجيدة التى ضيعناها لما الإخوان خدعونا وسرقوا الثورة ومعاهم السلفيين، فى ظل اختلاف وعدم وعى الشباب وما يسمى بالنخبة"، وكتب ثالث: "الإخوان خدعونا، هم جهة حزبية تتاجر بالدين، وهمهم حزبهم فقط، وينفذون أغلب أجندة إيران، ويتاجرون بالقضية الفلسطينية"، وغَرَّدَ آخر: "طول عمرهم مخادعين وتجار دين ودم.. الكدب حياتهم والغدر أسلوبهم".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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