أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رحيل حمادة إمام – زيزو يحكي ' حين أصبحت خليفة الثعلب المحترم '

Google+ Print
رحيل حمادة إمام – زيزو يحكي ' حين أصبحت خليفة الثعلب المحترم ' رحيل حمادة إمام – زيزو يحكي ' حين أصبحت خليفة الثعلب المحترم '

"أول مباراة لي مع منتخب كانت ودية سنة 1969 وأمام ألمانيا الديموقراطية. وكنت في الـ17 من عمري.. أظن أن عددا قليلا جدا من اللاعبين قد مثل وهو في هذه السن".

"هذه المباراة الدولية كانت الأولي لي والأخيرة لحمادة إمام نجم الزمالك. وفي ذلك اليوم لعبنا سويا في مقدمة الهجوم".

"لازلت أذكر كيف انتقل لقب الثعلب عبر الأجيال". عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الكرة في الأهلي ينعي رحيل كابتن مصر، حمادة إمام.

ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 67. (طالع التفاصيل)

وزيزو كان يحمل لقب الثعلب في الأهلي. وهو لقب كان علامة مسجلة لحمادة إمام الذي توفي إلى رحمة الله اليوم السبت 9 يناير 2016.

ويحكي زيزو لـFilGoal.com "أول من نال لقب الثعلب كان الكابتن سيد الضظوي رحمه الله ثم الكابتن حمادة إمام".

وتابع "كنت فخورا بهذا اللقب الذي احتفظت به حتى جاء حازم إمام ولُقب به علي غرار كابتن حمادة".

وأتم "رحم الله كابتن حمادة. علامة من علامات الكرة المصرية بأخلاقه وبشخصيته التي كانت تجعله رمزا نموذجا يحتذى به".

طالع أيضا - بالفيديو - عندما بكى حمادة إمام فرحا بتتويج الزمالك بالدوري

طالع أيضا - وفاة حمادة إمام - صانع شعبية الزمالك الذي أحضره المشير بطائرة حربية من غزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة