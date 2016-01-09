الحوائط الخارجية للقاعة الرئيسية بالبرلمان تنتظر صورة رئيس المجلس الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات برلمان 2015، دأبت فيها الأمانة العامة للمجلس على وضع اللمسات النهائية سواء داخل مجلس النواب أو على مستوى النواب بإرسال إيميلات للتأكيد على انعقاد المجلس يوم غد الأحد فى تمام الساعه التاسعة وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرفق بجدول أعمال الجلسة الإجرائية، بجانب التأكيد على موظفى الأمانه بالحضور فى تمام الساعه السابعة لاستقبال النواب وتلبية مطالبهم.

وفى إطار الاستعدادات داخل مجلس النواب، أعيدت الصور الخاصة برؤساء مجالس الشعب السابقين على الحوائط الخارجية للقاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من أعمال الترميم، حيث كان موضوعة مؤقتاً داخل المتحف.

" صورة الرئيس الجديد، لمن؟" هذا السؤال ستحسم إجابته الانتخابات الداخلية التى ستجرى غداً الأحد لاختيار رئيس جديد للمجلس، بعد انتهاء أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 596 من الإدلاء بالقسم الدستورى.



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