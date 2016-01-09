أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحوائط الخارجية للقاعة الرئيسية بالبرلمان تنتظر صورة رئيس المجلس الجديد

Google+ Print
ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد أولى جلسات برلمان 2015، دأبت فيها الأمانة العامة للمجلس على وضع اللمسات النهائية سواء داخل مجلس النواب أو على مستوى النواب بإرسال إيميلات للتأكيد على انعقاد المجلس يوم غد الأحد فى تمام الساعه التاسعة وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرفق بجدول أعمال الجلسة الإجرائية، بجانب التأكيد على موظفى الأمانه بالحضور فى تمام الساعه السابعة لاستقبال النواب وتلبية مطالبهم.

وفى إطار الاستعدادات داخل مجلس النواب، أعيدت الصور الخاصة برؤساء مجالس الشعب السابقين على الحوائط الخارجية للقاعة الرئيسية لمجلس النواب بعد الانتهاء من أعمال الترميم، حيث كان موضوعة مؤقتاً داخل المتحف.

" صورة الرئيس الجديد، لمن؟" هذا السؤال ستحسم إجابته الانتخابات الداخلية التى ستجرى غداً الأحد لاختيار رئيس جديد للمجلس، بعد انتهاء أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 596 من الإدلاء بالقسم الدستورى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365