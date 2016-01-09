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أخبار اليمن اليوم.. الحكومة اليمنية تتراجع عن طرد ممثل الأمم المتحدة

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أخبار اليمن اليوم.. الحكومة اليمنية تتراجع عن طرد ممثل الأمم المتحدة أخبار اليمن اليوم.. الحكومة اليمنية تتراجع عن طرد ممثل الأمم المتحدة
ركزت أخبار اليمن اليوم السبت، عن تراجع اليمنية عن قرارها طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما أفاد دبلوماسيون فى المنظمة الدولية أمس الجمعة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الخميس الماضى، ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان فى اليمن، جورج أبو الزلف، شخصاً غير مرغوب فيه، متهمة إياه بأنه لم يكن "محايداً" فى إبلاغه عن وضع حقوق الإنسان فى البلد الغارق فى الحرب.

وبحسب دبلوماسيين فى الأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية اليمنية أبلغت المنظمة الدولية شفهياً تراجعها عن قرار طرد أبو الزلف، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تأكيداً رسمياً لهذا التراجع.


>كما تناولت أخبار اليمن اليوم، تقارير تلقتها الأمم المتحدة عن استعمال القنابل العنقودية فى المناطق التى بها مدنيون فى العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إن ذلك يشكل جريمة حرب، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان ديجاريك، إن "الأمين العام قلق بشأن تقارير عن غارات مكثفة على مناطق سكنية، وعلى بنايات مدنيين، بينها الغرفة التجارية، وقاعة حفلات، ومركز للمكفوفين"، على حد قولها.

كما رصدت أخبار اليمن اليوم، تسلم قوات الأمن الحكومية مهام حماية مطار عدن الدولى بصورة كاملة من أفراد المقاومة الشعبية، وتمت العملية بحضور وزير النقل ومحافظ عدن ومدير الأمن، إلى جانب قائد الشرطة العسكرية.

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مصر 365

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