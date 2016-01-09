أخبار فلسطين اليوم.. "أبو مازن" يعين "عساف" مشرفا عاما للاذاعة ووكالة "وفا"

ركزت أخبار فلسطين اليوم على تعيين الرئيس أبو مازن الناطق باسم فتح أحمد عساف مشرفا عاما جديدا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينى ورئيسا لمجلس إدارة وكالة وفا، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم وقع إصابات خلال مواجهات بين أهالى المحافظة وقوات الاحتلال.>نقلت أخبار فلسطين اليوم المرسوم الرئاسى الذى أصدره الرئيس الفلسطينى محمود عباس عباس، الذى أكد أن أحمد عساف ( 42 عاما) سيخلف رياض الحسن الذى عمل فى هذا المنصب برتبة وزير. ويأتى قرار عباس هذا بعد أيام من إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، الذى يسود جدل بين الصحفيين إن كان سيتعامل مع الإعلام الفلسطينى بشكل عام او سيقتصر العمل به حول الاعلام الفلسطينى الرسمى.

ونقلت أخبار فلسطين اليوم عن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال قوله أن قانون مجلس الإعلام الأعلى"انما يأتى فقط من اجل تحويل وزارة الإعلام الفلسطينية الى مجلس أعلى، فى وقت تزيد السلطة الفلسطينية، سواء الحكومة او الرئاسة من قبضتها على الاعلام بشكل عام".

>وأضاف "من المفروض ان يكون لنقابة الصحافيين موقفا خلال الايام المقبلة".احتجت نقابة الصحافيين الفلسطينية اخيرا على قيام قوات الامن الفلسطينية بمنع صحفيين من تغطية منع الامن الفلسطينى لشبان من التوجه الى حاجز امنى اسرائيلى للتظاهر ضد الجنود الاسرائيليين.

ونقلت أخبار فلسطين اليوم ما أفادت به مصادر فلسطينية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بوقوع إصابات خلال مواجهات بين أهالى المحافظة وقوات الاحتلال عند مفرق بيت عينون شرق مدينة الخليل.