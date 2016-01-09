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بالصور.. وزير خارجية السودان يلتقى عددا من الدبلوماسيين بمنزل سفير الخرطوم

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بالصور.. وزير خارجية السودان يلتقى عددا من الدبلوماسيين بمنزل سفير الخرطوم بالصور.. وزير خارجية السودان يلتقى عددا من الدبلوماسيين بمنزل سفير الخرطوم
استضاف منزل سفير السودان بالقاهرة عبد الحليم عبد المحمود، لقاء بين الدكتور ابراهيم غندور وزير خارجية السودان وعدد من الدبلوماسيين المصريين مساء اليوم السبت، على رأسهم عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ونبيل فهمى وزير الخارجية السابق.

اليوم السابع -1 -2016

كما حضر اللقاء الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الاسبق، الدكتور مصطفى الفقى، عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، الدكتور سيد بدوى، رئيس حزب الوفد، ودار النقاش حول العلاقات المصرية السودانية وموقف البلدين من مفاوضات سد النهضة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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