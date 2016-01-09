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بالفيديو - سحر ميسي.. برشلونة يقسو على جرانادا برباعية ويهز أتليتكو

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بالفيديو - سحر ميسي.. برشلونة يقسو على جرانادا برباعية ويهز أتليتكو بالفيديو - سحر ميسي.. برشلونة يقسو على جرانادا برباعية ويهز أتليتكو

وجه برشلونة درسا قاسيا على جرانادا ليضرب شباكه 4 مرات بفضل ثلاثية ليونيل ميسي ولمسة نيمار دا سيلفا.

جرانادا حل ضيفا على برشلونة في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

فوز برشلونة رفع رصيد الفريق إلى النقطة 42 ليخطف الصدارة من أتليتكو مدريد بفارق نقطة من مباراة أخيرة لأتليتكو وكذلك برشلونة.

وكعادة برشلونة لم يعطي الفريق الكتالوني أي مهلة لجرانادا للدخول في أجواء المباراة فظهر ميسي سريعا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 14 عاد ميسي من جديد ليسجل الهدف الثاني وسط فرص ضائعة من لويس سواريز.

لينتهي الشوط الثاني بثنائية قبل أن تتكرر في الشوط الثاني.

ميسي يضع أول ثلاثية له في عام 2016. هدف ثالث في الدقيقة 58. قبل أن يهز نيمار شباك جرانادا بهدف رابع رائع.

ليحقق برشلونة فوزه الأول في الدوري الإسباني لعام 2016 بعدما تعادل أمام إسبانيول 0-0.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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