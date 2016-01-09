ميسي يعود للهاتريك مع برشلونة بعد غياب 10 أشهر

سجل ليونيل ميسي ساحر برشلونة ثلاثة أهداف قادت فريقه للفوز برباعية على جرانادا، وهو الهاتريك الأول له منذ 10 أشهر.

وتمكن برشلونة من الفوز على ضيفه جرانادا 4-0 في الجولة الـ19 من الليجا، ليستعيد الصدارة من أتليتكو مدريد.

وشهدت هذه المباراة عودة ميسي لإحراز ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بعد غياب دام لمدة 10 أشهر، حيث يعود أخر هاتريك أحرزه النجم الأرجنتيني مع البرسا إلى يوم 8 مارس من عام 2015 في شباك فريق رايو فاييكانو.

يشار أيضًا أن هذا الهاتريك رفع رصيد ليونيل ميسي إلى 25 هاتريك في الليجا الإسبانية خلف نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي أحرز 28 هاتريك.