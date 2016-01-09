رحيل حمادة إمام - أشرف قاسم لـ في الجول: يجب أن يهديه الزمالك درع الدوري

يتمنى أشرف قاسم نجم الزمالك السابق أن يفوز الفريق الأبيض بدرع الدوري هذا الموسم، ليهديه إلى اسم حمادة إمام الذي رحل عن دنيانا اليوم السبت.

وودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72 عاما. (طالع التفاصيل)

وقال قاسم لـFilGoal.com: "حزين جدا لرحيل رمز من رموز الكرة المصرية، وأقدم التعازي لحازم إمام".

وأكمل "كنت لاعبا في الزمالك عندما كان حمادة إمام مديرا للكرة، وأتذكر كيف كان رجلا هادئا يتعامل مع الجميع بحب واحترام وأدب".

وواصل متما "يجب أن يفوز الزمالك بالدوري هذا الموسم ليهديه إلى الثعلب".

وتقرر أن تكون جنازة الأسطورة الراحل حمادة إمام غدا الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين حسب الموقع الرسمي للزمالك.

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