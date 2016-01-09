الإسماعيلي لـ في الجول: انتهاء أزمة إعارة باهر للزمالك.. وانضمام إسلام جمال للدراويش

أكد محمد ابو السعود رئيس النادي الاسماعيلى أن أزمه تبادل اللاعبين باهر المحمدي وإسلام جمال بين الدراويش والزمالك انتهت.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com : "تلقيت مكالمة من رئيس الزمالك مرتضى منصور. واتفقنا خلالها على تفاصيل الصفقة".

وأوضح "وافق الزمالك على طلبنا فيما يخص الحصول على باقى مستحقاتنا في صفقة شيكابالا".

وتابع "كذلك وافق الزمالك على طلبنا بألا نضع أي بند يخص نية بيع لاعبنا باهر المحمدي للزمالك مستقبلا".

وأردف "ولم يمانع منصور ألا نضع بندا في العقد يقيد مشاركة باهر ضد الإسماعيلي أو إسلام جمال ضد الزمالك".

وكان الزمالك قد اشترط ألا يلعب إسلام جمال ضده حين ينتقل من القلعة البيضاء إلى الإسماعيلي. لكن بحسب تصريحات أبو السعود فإنه الآن يستطيع مواجهة الفرسان في الدوري حين تتم إعارته للدراويش.

وأتم "إعارة باهر للزمالك ستكون 6 أشهر فقط، وكذا إسلام جمال للإسماعيلي. وسنوقع العقود يوم الأحد".