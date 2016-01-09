«توم كروز» يستعد للزواج من ممثلة جزائرية تصغره بعشرين عامًا

ذكرت مواقع إلكترونيّة أجنبية أن النجم الهوليوودي “توم كروز” ( 53 عاماً)، يستعد للزواج للمرة الرابعة من الممثلة الجزائرية الشابة صوفيا بوتلة (33 عاماً).

وتشير الانباء الى أن “كروز” وقع في غرام “بوتلة” خلال تصوير فيلم المومياء الذي من المفترض إطلاقة العام المقبل.

وكانت “بوتلة” قد ظهرت فى دور بفيلم “رجل الملك” ، وهو فيلم جاسوسية وحركة وكوميديا بريطاني-أمريكي من إخراج ماثيو فون وسيناريو جين غلودمان وماثيو فون.

النجم العالمي توم كروز انفصل عن النجمة الأمريكية كايتى هولمز بسبب معتقداته الدينية واعتناقه الساينتولوجيا بعد زواج دام 6 سنوات.