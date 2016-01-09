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وزير الخارجية السعودي: نبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران

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وزير الخارجية السعودي: نبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران وزير الخارجية السعودي: نبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران

عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم السبت، إن بلاده قد تبحث اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران بعد قطع العلاقات معها الأسبوع الماضي مع تصاعد التوتر بين البلدين إثر إقدام المملكة على إعدام رجل دين شيعي بارز.

جاءت تصريحات الجبير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لبحث التوتر مع إيران في أعقاب الهجمات على سفارة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.

وقال الجبير “ننظر أيضا في الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها إذا استمرت (إيران) في سياستها الحالية.”

وبدأت الأزمة بين السعودية وإيران حين أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر في الثاني من يناير، وهو ما أثار موجة غضب بين الشيعة في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط.

وفي إيران اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران مما دفع الرياض إلى قطع العلاقات. وقطعت إيران كل العلاقات التجارية مع السعودية ومنعت مواطنيها من الحج.

وبحسب رويترز قال الجبير “التصعيد جاي من إيران وليس من المملكة ودول مجلس التعاون… نحن نقيم التحركات الإيرانية ونتخذ إجراءات التصدي لها والأمور ستكون أوضح في المستقبل القريب.”

وعقب الاجتماع ندد مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة بما وصفه بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للسعودية والمنطقة.

وقال الجبير إن بلاده طلبت من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم إيران في عضويتها عقد اجتماع استثنائي لبحث الاعتداء على سفارتها.

كانت إيران قالت إن المملكة هي المسؤولة عن الأزمة الدبلوماسية.

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