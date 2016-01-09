تجنبا لسرطان الثدى.. تعرفى على الطريقة الصحية للفحص الذاتى

"سرطان الثدى" أكثر الأمراض التى تسبب ارتفاع معدلات الوفاة بين النساء، خاصة فى حالة اكتشافه فى مرحلة متأخرة، وللوقاية منه يجب الفحص الذاتى الصحيح للثديين.

ويوضح الموقع الأمريكى nationalbreastcancer، بعض النصائح للطريقة الصحيحة لإجراء الاختبار الذاتى لسرطان الثدى فى المنزل، وذلك تجنبا لاكتشاف الإصابة فى مرحلة متأخرة.

أولا: فحص الثدى عند أخذ حمام دافئ

ثانيا: فحص الثدى بالنظر أمام المرآة

ثالثا: الاستلقاء على ظهرك

>من الضرورى استخدام قطعة قطنية وتحركيها بأصابعك على الثدى كاملا بطريقة دائرية من الخارج إلى الداخل، كما يتم فحص الثدى من منطقة الإبط حتى الثدى، وفحص الثديين كل شهر بحاسة اللمس لاكتشاف أى تكتلات أو عقد صلبة، وعند ملاحظة أى تغييرات أو تكتلات يجب فحصها من قبل الطبيب المختص.>وبحسب ما جاء فى التقرير فإنه من الضرورى وضع ذراعيك بجانبيك وتفقد ثدييك بالنظر، ثم رفع ذراعيك لأعلى والنظر تحت الإبطين، وذلك للبحث عن أى تغييرات بالجلد كوجود تجاعيد أو تغييرات باللون أو وجود كبر بحجم ثدى عن الآخر.>من الضرورى الاستلقاء على الظهر ووضع وسادة تحت الكتف الأيمن مع وضع الذراع اليمنى خلف رقبتك، وفحص الثديين بحركات دائرية برفق والضغط على الحلمة والتحقق من وجود أى تكتلات من عدمه أو خروج بعض الإفرازات.