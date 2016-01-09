وزير النقل يُنهى زيارته للمنصورة متجهًا إلى محافظة الإسكندرية

أنهى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، زيارته لمحافظة الدقهلية، التى قام بها اليوم، وتفقد خلالها محطة قطار المنصورة، والمرسى النيلى، ونقابة المهندسين، وكوبرى شرنقاش بالمحافظة.

وقال الوزير، إنه سيتفقد طريق جمصة - المنصورة بنفسه بدون موكبه، وسيتوجه إلى مدينة الإسكندرية بعد ذلك، عبر الطريق الدولى الساحلى.

- وزير النقل يتفقد الطريق الساحل الدولى ويقرر إدراجه بالخطة العاجلة للصيانة

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- وزير النقل يوقف جولته ليُجلس سيدة مسنة على المقعد بمحطة قطار المنصورة

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