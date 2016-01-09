«أسد» يُربك «نجوى إبراهيم»

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في حلقة تحت عنوان “الخطر”، يحل “علي جلال” مصمم مطاردات السيارات والأكشن، ضيفاً مع الإعلامية “نجوى إبراهيم” في برنامجها “بيت العائلة” الذي يُعرض على قناة “النهار”، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً من مساء غداً الأحد.

> ويكشف “جلال” في حواره، الفارق بين القيادة المحترفة والمتهورة، ولماذا نجذب لفكرة العمل فى “صناعة الخطر”.

كما تستضيف “نجوى إبراهيم” خلال الحلقة “أنوسة كوتة” أصغر مدربة أسود في مصر والعالم العربي، وحفيدة لاعبة مدربة السيرك الشهيرة “محاسن الحلو”، لتتحدث عن خطورة عملها، وكيف وصلت إلى نجاحها.

كما يعرض خلال الحلقة أحد الضباط بإدارة المفرقعات، في حوار خاص عن الخطر في حياته، وكيف يكتشف الناس العبوات الناسفة.

كما يحل مازن حمزة، الذي أصيب بشلل الأطفال وهو صغير، ولكنه لم يستسلم بل بدأ يقاوم كونه معاقًا، لتدور الأيام ويتسلق جبال الألب، ضيفًا على البرنامج، في حديث خاص عن التحدي والإرادة والخطر في حياته.