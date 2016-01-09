القولون العصبى.. أعراضه وأسبابه وعلاجه والأكلات المفيدة والضارة

القولون العصبى يعتبره الأطباء من أكثر الأعراض المرضية شيوعا، ويعانى المريض بالقولون العصبى من أعراض مرضية كثيرة، ومن الشائع أن يزعج القولون العصبى مريضه على الدوام وفى كل الأوقات خاصة بعد تناول الطعام، فالآلام والانتفاخات والشعور بألم الأمعاء أعراض شائعة ومتكررة عند مرضى القولون العصبى.

والقولون العصبى كما يعتبره الكثير من الأطباء متلازمة، فهو مشكلة تلازم صاحبها، لذا يجد أغلب الأطباء أن التعامل السليم من قبل المريض مع القولون العصبى هو مهادنته، وضبط نظامه الغذائى بما، وأن يتبع نظام حياة صحى كى يكون أقل عرضه لالتهابه ونوباته المتكررة.

أسباب القولون العصبى

>وفى البداية نتعرف على أسباب الإصابة بالقولون العصبى، وحسب توضيح الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، فأسباب القولون العصبى عبارة عن عدة عوامل، لا يمكن حتى الآن تحديد سبب معين أدى إلى إصابة شخص بالقولون العصبى دون غيره، إلا أن بعض الأسباب المهمة قد تصبح مؤشرا وراء زيادة نسب الإصابة بالقولون العصبى، ومن أهم أسباب القولون العصبى، تأثر القولون نتيجة بعض الضغوط العصبية والنفسية والتعرض لحالة توتر وعصبية لها أثر عضوى على القولون، أو اضطراب ما يحدث فى القولون، مما يفقده القدرة على أداء وظيفته بسلاسة وبشكل طبيعى، فبعض التغييرات والتفاعلات بالقولون قد تسبب خللا فى وظائفه مسببة القولون العصبى، كذلك يتحسس القولون من بعض نوعيات الأطعمة التى تختلف من شخص إلى آخر، ما يجعل القولون مثار وبالتالى يصاب صاحبه بالقولون العصبى، ومن هذه الأطعمة الحارة والمسبكات والمليئة بالتوابل، والأطعمة السمينة والدسمة والمليئة بالدهون، ويربط بعض الأطباء بين التغييرات الهرمونية عند السيدات التى تحدث لها فى مراحل العمر وبين زيادة نسب الإصابة بالقولون العصبى، كذلك بين الإصابة بالقولون العصبى وإثارته وبين بذل الجهد العصبى والبدنى الزائد.



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الطعام غير الصحى أهم أسباب القولون العصبى

أعراض القولون العصبى

>والمريض بالقولون العصبى عليه أن يكون على دراية تامة بكل أعراض القولون العصبى، كى يتمكن من مهادنة مرضه، وأعراض القولون العصبى ظاهرة حسب توضيح الدكتور محمد، مشيرا إلى أنها كثيرة ومتنوعة ومتشابهة إلى حد كبير بين مرضاه، وقد تختلف حدتها من مريض إلى آخر حسب حالته وطبيعة إصابته، ومن أهم أعراض القولون العصبى:

- الشعور بانتفاخ شديد ودائم وغالبا ما يعانى منه الشخص بعد الفروغ من تناول لطعامه.

>- يعانى بعض مرضى القولون العصبى من انتفاخ شكل البطن، بمعنى أن يظهر البطن قاسيا ومنتفخا وكبيرا على الدوام.

>- يعانى بعض مرضى القولون العصبى من الإمساك المزمن، وهى حالة شائعة.

>- الإسهال الشديد والمتكرر أحد أعراض القولون العصبى أيضا، وقد يعانى المريض من تبادل الإمساك والإسهال الأدوار بينهما.

>- نزول إفرازات مخاطية مصاحبة للتبرز.

>- أوجاع وآلام وتقلصات فى البطن مزعجة ومتكررة الحدوث.

>- كثرة الشعور بالغازات وتكونها بكثرة.

>- الإحساس بحالة من الإنزعاج وعدم الراحة بعد تناول. الطعام، وآلام بالأمعاء والمعدة يسبب الكثير من الإزعاج لمريض القولون العصبى.



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آلام البطن والانتفاخ أهم أعراض القولون العصبي

علاج القولون العصبى

أطعمة تثير القولون العصبى

>علاج القولون العصبى له أكثر من شق، فحسب تأكيد الدكتور محمد المنيسى، لا يمكن الاعتماد على العلاج الدوائى للتخلص من أعراض القولون العصبى، ولكن على المدى البعيد يجب أن يعى مريض القولون العصبى أنه أمام خيارات صعبة وأعراض مزعجة كلها يمكن تخفيفها وزوالها بالاهتمام باتباع أنظمة غذائية صحية، والاعتياد على تجنب تناول كل الأطعمة التى تثير القولون العصبى، كذلك هناك شق نفسى مهم فى هذا الأمر، وعلاج القولون العصبى يكون كالتالى:>الطعام جزء مهم وأساسى فى علاج القولون العصبى، وقد يكون سبب رئيسى فى التهابه المتكرر أيضا، فتناول الطعام يوميا هو ما يعرض مريض القولون العصبى للإلتهاب والإثارة وأعراضه المرضية المزعجة، ولأن بعض مرضى القولون العصبى يثير قولونهم طعام يختلف عن نظرائهم، مما يجعلنا نحصر أغلب الأطعمة التى تثير القولون العصبى وتسبب له المشكلات وهى:

- منتجات الألبان، كاللبن والزبادى التى يتحسس بعض مرضى القولون العصبى من تناولها.

>- الشيكولاتة بأنواعها قد تسبب مشكلة بالقولون العصبى وتثيره.

>- الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسب عالية من الدهون، كاللحم الملبس، والفاست فوود أو الوجبات الجاهزة.

>- تناول السمين والطعام المصاحب له.

>- تناول الطعام الذى يسبب تكون الغازات والتقلصات، كالإسراف فى تناول القرنبيط، والكرات والبصل والكرنب والفاصوليا.

>- الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل ويسبب مشكلات عديدة لمرضى القولون العصبى.

>- الثوم والإكثار من تناوله قد تثير القولون بشدة.

>- بعض مرضى القولون العصبى يزعجهم تناول الموز كفاكهة مثيرة للقولون.



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الشيكولاتة تثير القولون العصبى

علاج القولون العصبى بالطعام

مشروبات لعلاج القولون العصبى

>الشق الأهم فى علاج القولون العصبى حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة، يكون بالتركيز على تناول الألياف التى تساعد على التخلص من الإمساك، وبعض الأطعمة المفيدة الأخرى، والتى يمكن من خلالها علاج القولون العصبى بالطعام، ومنها: تناول العسل الأبيض الذى يساعد على تخفيف حدة مشكلات القولون العصبى، خاصة بين الوجبة والوجبة، كذلك الاهتمام بالتفاح المعروف بتهدئته للأمعاء وعلاجه للإمساك المزمن أهم أعراض القولون العصبى، تناول الخضروات الورقية التى لا تسبب الغازات والإنتفاخات المزمنة بالبطن، كالبقدونس والخس بحيث تساهم فى تحسين حالة الإمساك المصاحبة للقولون العصبى، كذلك تناول الشوفان الصحى يساعد كثيرا فى علاج المعدة وتهدئة القولون.>وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها مؤكدة أن علاج القولون العصبى يحتاج أيضا لتناول بعض المشروبات، مثل الينسون المهدئ الطبيعى والمفيد للغاية فى علاج القولون العصبى، كذلك تناول مشروب الشمر الطبيعى الدافئ الذى يفيد فى الهضم والتخلص من عسر الهضم، كما أن مشروب الكراوية يساعد على التخلص من الانتفاخ المزمن الذى يصيب مرضى القولون العصبى، والزنجبيل أيضا من أفضل المشروبات لعلاج المعدة والأمعاء.



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المشروبات العشبية تهدئ القولون العصبى كالزنجبيل

نصائح لعلاج القولون العصبي

>هناك نصائح مهمة يوضحها الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، تساعد على علاج القولون العصبى وتحسن من حالته وتقى من نوباته، من أهم هذه النصائح:

- على مريض القولون العصبى الاعتياد على تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم.

>- ابتعد عن الكسل والخمول والامتلاء، قلل من كميات الطعام فى الوجبات، وأكثر من عدد الوجبات.

>- اهتم بممارسة بعض من التمارين الرياضية اليومية التى تحرك المعدة وتسهل عمل وظائف الجهاز الهضمى بشكل عام.

>- ابتعد عن كل الطعام المرهق للقولون العصبى، واهتم بتناول الطعام الصحى السابق ذكره.

>- تهدئة الأعصاب والبعد عن التوتر والخوف والقلق المرضى، وكلها مشكلات وضوط نفسية واضطرابات تسبب الإصابة بالقولون العصبى وتثيره بشدة لذا وجب الهدوء والشعور بالصفاء النفسى والاسترخاء قدر الإمكان.

>- عدم إدمان أدوية الإسهال والإمساك والمسكنات التى يخطئ الكثير من مرضى القولون العصبى بتعاطيها، وعليهم الاعتماد على المسهلات الطبيعية، ونصائح الطبيب المتابع، وعدم تعاطى أى دواء دون استشارته.

>- الاهتمام بتناول الطعام بهدوء وروية ومضغه جيدا، مع تقليل تناول المياه الغازية والشاى والقهوة والنسكافية.

>- للحد من إثارة القولون العصبى وهياجه، عليك بالمثول للراحة ساعات النوم والاسترخاء بشكل جيد يوميا، دون التعرض لإجهاد زائد أو إجهاد دائم.



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ممارسة الرياضة أهم طرق علاج القولون العصبي