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وزير الري: من السابق لأوانه الحكم على نتائج اجتماع بوابات سد النهضة

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وزير الري: من السابق لأوانه الحكم على نتائج اجتماع بوابات سد النهضة وزير الري: من السابق لأوانه الحكم على نتائج اجتماع بوابات سد النهضة

حسام مغازي وزير الموارد المائية والري

أعلن الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية أن الاجتماع الفني بخصوص بوابات سد النهضة، الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، بحضور خبراء من والسودان وإثيوبيا، هو الأول من نوعه، وتم خلاله طرح مناقشات ودراسات علمية وفنية، ومن السابق لأوانه الحكم على نتائجه.

وقال مغازي، فى تصريحات له، اليوم السبت، إن الجانب الإثيوبي عرض على مصر خلال هذا الاجتماع الفني الأخير معلومات فنية جديدة، وسيقوموا بدراسة جديدة على ضوء هذه المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بخصوص بوابات سد النهضة في إطار بناء الثقة الذي تم الاتفاق عليه.

وكشف الوزير أنه تم الاتفاق على أن تعد كل دولة تقريرًا ويتم رفعه خلال الاجتماع السداسي القادم، المزمع عقده في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، لافتًا إلى أن الدول الثلاث حريصة على الخروج من النفق المظلم والانتهاء من الدراسات الفنية.

وأكد مغازي أن الدراسات العلمية هي التي تدير ملف سد النهضة وليس البيانات أو الخطب، ومن السابق لأوانه الحكم على الأمور الفنية، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي أكد حرصه على عدم الإضرار بالجانب المصري، وقدم دراسات وما لديه من معلومات وهذا الأمر لم يكن متاحًا قبل ذلك.

يذكر أن مصر عرضت دراسة علمية خلال هذا الاجتماع الفني، بخصوص تعديل التصميمات وزيادة عدد الفتحات خلف سد النهضة للسماح بمزيد من تدفق المياه إلى مصر والسودان، كما عرضت إثيوبيا من جانبها، مع الاستشاري الإيطالى الخاص بها، وجهة نظر علمية مختلفة، وتقوم وجهة نظر مصر على أساس زيادة عدد الفتحات من أجل مزيد من الأمان والاحتياط، ويرى الجانب الإثيوبى أن التصميمات الحالية كافية وآمنة.

ا ش ا

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