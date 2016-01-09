الجيش التركي يعلن قتل 18مسلحًا كرديًا في اشتباكات

قال الجيش التركي يوم السبت إن قوات الأمن قتلت 18 مسلحًا كرديًا في جنوب شرق البلاد في أحدث اشتباكات بالمنطقة التي لا تزال تشهد أعمال عنف واسعة منذ انهار الصيف الماضي وقف لإطلاق النار دام عامين.

وبحسب رويترز قالت قوات الأمن إن 5 أشخاص آخرين بينهم 4 جنود أصيبوا في هجمات منفصلة بالأسلحة والقنابل في دياربكر كبرى مدن المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن 16 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا يوم الجمعة في مدينة الجزيرة قرب الحدود السورية. وقتل عنصران آخران من المسلحين في حي سور التاريخي في دياربكر.

وقالت مصادر أمنية إن جنديًا أصيب بالرصاص في حين أصيب 3 جنود آخرين وموظف حكومي في هجوم بقنبلة في سور يوم السبت.

وقال بيان الجيش إن قوات الأمن ألقت القبض على 24 متشددًا في سيلوبي قرب الحدود العراقية حاولوا الخروج من المدينة برفقة سكان محليين.

وقال الجيش إن العدد الإجمالي للقتلى من المسلحين في الجزيرة وسيلوبي وحي سور بدياربكر بلغ 426. وتخضع المدن الثلاث لحظر تجول على مدار الساعة منذ بدء حملة أمنية هناك قبل ما يقرب من شهر.