أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش التركي يعلن قتل 18مسلحًا كرديًا في اشتباكات

Google+ Print
الجيش التركي يعلن قتل 18مسلحًا كرديًا في اشتباكات الجيش التركي يعلن قتل 18مسلحًا كرديًا في اشتباكات

الجيش التركي

قال الجيش التركي يوم السبت إن قوات الأمن قتلت 18 مسلحًا كرديًا في جنوب شرق البلاد في أحدث اشتباكات بالمنطقة التي لا تزال تشهد أعمال عنف واسعة منذ انهار الصيف الماضي وقف لإطلاق النار دام عامين.

وبحسب رويترز قالت قوات الأمن إن 5 أشخاص آخرين بينهم 4 جنود أصيبوا في هجمات منفصلة بالأسلحة والقنابل في دياربكر كبرى مدن المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن 16 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا يوم الجمعة في مدينة الجزيرة قرب الحدود السورية. وقتل عنصران آخران من المسلحين في حي سور التاريخي في دياربكر.

وقالت مصادر أمنية إن جنديًا أصيب بالرصاص في حين أصيب 3 جنود آخرين وموظف حكومي في هجوم بقنبلة في سور يوم السبت.

وقال بيان الجيش إن قوات الأمن ألقت القبض على 24 متشددًا في سيلوبي قرب الحدود العراقية حاولوا الخروج من المدينة برفقة سكان محليين.

وقال الجيش إن العدد الإجمالي للقتلى من المسلحين في الجزيرة وسيلوبي وحي سور بدياربكر بلغ 426. وتخضع المدن الثلاث لحظر تجول على مدار الساعة منذ بدء حملة أمنية هناك قبل ما يقرب من شهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا