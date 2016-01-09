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بعد طلب كي مون..اليمن يعدل عن قرار طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

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بعد طلب كي مون..اليمن يعدل عن قرار طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد طلب كي مون..اليمن يعدل عن قرار طرد ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

باني كي مون – أرشيفية

قال مسؤول كبير يوم السبت إن حكومة اليمن تراجعت عن قرار طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن طالب الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بذلك.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية اعتبرت جورج أبو الزلف ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصًا غير مرغوب فيه يوم الخميس بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر لرويترز إن تراجعت عن قرارها بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة.

ولم يذكر المزيد من التفاصيل ولم يرد إعلان فوري من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو من الأمم المتحدة.

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