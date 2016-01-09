القبض على 9 من قيادات الإخوان بالبحيرة لتورطهم فى أعمال عنف

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 9 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة؛ أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى، والتحريض على العنف بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.