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تأجيل محاكمة 47 متهما فى اقتحام قسم شرطة التبين لـ11 يناير

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تأجيل محاكمة 47 متهما فى اقتحام قسم شرطة التبين لـ11 يناير تأجيل محاكمة 47 متهما فى اقتحام قسم شرطة التبين لـ11 يناير

>أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 11 يناير الحالى لسماع أقوال شاهدى النفى المطلوبين من قبل الدفاع، وعرض المتهم 13 على الطب الشرعى، وصرحت للدفاع بالحصول على صورة من محاضر الجلسات مع سداد الرسوم.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم السبت لأقوال شاهدى إثبات هما ضابط بقسم التبين والمسئول عن العهدة، وضابط بقطاع الأمن الوطنى والمسئول عن ملف مكافحة نشاط جماعة الإخوان.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365