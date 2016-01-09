ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وهيروين وحشيش وأسلحة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على 4 من تجار المخدرات، بحوزتهم كميات من الاقراص المخدرة والهيروين والحشيش بقصد الاتجار فى حملة أمنية، كما تمكنت من ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وطلقات فيما هرب آخر كان بصحبته.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز القصاصين مفادها قيام كل من المتهم " أحمد. س .ح " 32 سنة عاطل مقيم الشيخ سليم المحسمة القديمة دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6652 لسنة 2011 جنح مركز التل الكبير والمقضى فيها بالحبس سنة بتهمة "تبديد" والمتهم "محمد .ع. إ" 30 سنة عاطل مقيم ذات الناحية بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما قالب من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "250 جراما" ومبلغ مالى 245 جنيها، و"2" تليفون محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفونين المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم" عباس .ب .ع" 33 سنة عاطل مقيم فايد المحطة دائرة المركز سبق إتهامه فى "4" قضايا "مخدرات"، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه وبحوزته "79" تذكرة من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى "90 جراما" ومبلغ مالى 145 جنيها، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية مفادها قيام المدعو "رأفت ح ع" 41 سنة عاطل مقيم عزبة أبو نصر الله دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 491 فئة "ج" سرقات عامة " بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة نبات البانجو المخدر، عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه، حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3 كيلو.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء على العزاى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " محمد .إ .ف " 26 سنة عاطل مقيم منشية الشهداء ــ دائرة القسم بالإتجار وبحوزته سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش " عيار 12 رش، و"2" طلقة من ذات العيار، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير مفادها المتهم " محمد. إ .س " 27سنة عاطل مقيم العصارة دائرة مركز القصاصين مسجل شقى خطر تحت رقم 1903/13 فئة"أ "بحيازة سلاح نارى، و عقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية إستهدفت محل إقام المتحرى عنه حيث تبين تواجد والده بالمنزل وبتفتيش المنزل عثر على سلاح نارى عبارة عن " فرد روسى "، و بسؤال والده عن السلاح أقر بأنه يخص نجله سالف الذكر الهارب، و تم التحفظ على السلاح، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساته وضبط المتهم الهارب، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى ضبط المتهم الهارب وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.