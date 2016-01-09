حبس عضو مكتب سياسى بالجبهة السلفية وآخر لانضمامهما لتحالف دعم الإخوان

>أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، بحبس الدكتور سعد فياض عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية وعضو تحالف دعم الإخوان، والإخوانى أنور عبد المجيد، على ذمة القضية رقم 29لسنة 2016حصر أمن دولة عليا، وذلك لاتهامهما بالانضمام لتنظيم غير شرعى أُنشىء بالمخالفة للقانون 15يوما على ذمة التحقيقات

يذكر أن نيابة أمن الدولة تحقق مع عدد من قيادات تحالف دعم الإخوان، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيم غير شرعى يتبنى أعمال العنف ويحرض على الاعتداء على مؤسسات الدولة، ويدعو لإيقاف العمل بالقوانين والدستور.