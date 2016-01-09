الحكومة السورية تتمسك بمعرفة اسماء مكونات المعارضة قبل مؤتمر جنيف

>تتمسك الحكومة السورية بشرط الحصول على قائمة باسماء مكونات المعارضة التى تعتزم المشاركة فى مؤتمر جنيف فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى، تزامنا مع اعلانها موافقتها على حضور هذه المحادثات التى يعمل موفد الامم المتحدة ستيفان دى ميستورا على تهيئة ظروف انعقادها.

واكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم السبت خلال استقباله دى ميستورا، وفق تصريحات اوردتها وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، "ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الارهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التى ستشارك فى جنيف".

وكرر المعلم فى الوقت ذاته ان "سوريا مستعدة للمشاركة فى اجتماعات جنيف فى الموعد المقترح".

واعتبرت دمشق فى وقت سابق هذين المطلبين شرطين اساسيين لمشاركتها فى مؤتمر جنيف الذى من المقرر عقده بدءا من 25 ناير، وفق ما اعلن مكتب دى ميستورا فى بيان السبت.