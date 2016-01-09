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أخبار السعودية اليوم.. مجلس التعاون يؤيد إجراءات المملكة ضد إيران

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أخبار السعودية اليوم.. مجلس التعاون يؤيد إجراءات المملكة ضد إيران أخبار السعودية اليوم.. مجلس التعاون يؤيد إجراءات المملكة ضد إيران
ركزت أخبار اليوم، على إعلان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى تأييدهم الكامل للإجراءات السعودية فى مواجهة "الاعتداءات الإرهابية" على مقريها الدبلوماسيين فى إيران، واتفق الوزراء فى ختام اجتماع استثنائى بالرياض، على آلية فعالة فى مواجهة الأنشطة الإيرانية، ولوحوا باتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وتلى الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزيانى بحضور وزير الخارجية السعودى عادل الجبير البيانى الختامى للاجتماع، مؤكدا إدانة المجلس الوزارى الخليجى الشديدة ورفضه القاطع "للاعتداءات" الإيرانية وتحميل الإيرانية المسؤولية عن "هذه الأعمال الإرهابية" بموجب القانون الدولى.


>كما تناولت أخبار السعودية اليوم، تصريحات للأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودي، لمجلة أمريكية يستشف منها أن المملكة لم ولن تقرع طبول الحرب، بل إنها تواقة للسلام.

وكان قد أكد بن سلمان، ردا على سؤال: "هل هناك احتمالية لنشوب حرب بين بلديكم، حرب مباشرة؟"، قائلاً: "هذا أمر لا نتوقعه مطلقاً، ومن يدفع بهذا الاتجاه ليس فى كامل قواه العقلية، لأن الحرب بين السعودية وإيران تعنى بداية كارثة كبرى فى المنطقة، وسوف تنعكس بقوة على بقية العالم. وبالتأكيد لن نسمح بحدوث ذلك".

كما رصدت أخبار السعودية اليوم، ما أكده وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن بلاده لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية وسائر جيرانها فى الخليج، وذلك فى رسالتين منفصلتين بعث بهما وزير الخارجية الإيرانى إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأمين منظمة التعاون الإسلامى أمس الجمعة.
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مصر 365

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